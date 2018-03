“Todo el tiempo nos hacemos bromas. Hace muchísimos años, Santiago [Alarcón] tenía aversión a los camarones. Sucedió que la mamá de un amigo, a quien él quiere mucho, lo invitó a una cena en su casa, y el plato especial era ceviche de camarones”, recordó Cecilia ‘Chichila’ Navia en TVyNovelas, y continuó:

“Él se sentó y comió, la señora le preguntó que si quería más, y él contestó que no. Pero yo le dije a la señora: ‘¡Claro que quiere!, lo que pasa es que le da pena’, y le tocó comerse otro tarrado”.

Entonces, luego en la revista le preguntaron a la actriz que si su esposo se había vengado por eso, a lo que ella contestó que sí y detalló la forma en que lo hizo.

“Todo el tiempo me hace bromas. Una vez me hizo correr, como una cuadra, diciéndome que me habían robado el carro, y era mentira”, puntualizó.

En la conversación con TVyNovelas, que se puede leer en la reciente edición impresa, ‘Chichila’ también habló de otros temas personales y profesionales como, por ejemplo, de su paso por ‘Oki Doki’ y de su actual papel de Soledad en ‘Garzón vive’, donde su esposo interpreta a su novio, el fallecido periodista Jaime Garzón.

Igualmente, la reconocida artista reveló cómo se mantiene vigente en el mundo actoral, cuál ha sido la clave para que su relación con Santiago lleve 18 años y lo que el humor representa en su hogar y su vida.