Amigos… después de más de un mes con mi gordis en la clínica ,luchando por su vida,doy parte de tranquilidad y aqui la risa de la felicidad por salir ya para la casita… gracias por sus msjes bonitos y sus oraciones… Los milagros existen @npolania09 @lagordafabiola63 🥂😂

A post shared by Nelson Polanía Polilla (@polilla_feliz) on Mar 21, 2018 at 12:32pm PDT