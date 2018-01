Pusieron a Ryan Reynolds a escoger entre los Chris más famosos de Hollywood

Todo empezó con esta pregunta de Ryan: “¿Puede alguien resolver una discusión entre mi sacerdote y yo? ¿Qué Kardashians están embarazadas?”

Can someone settle an argument between me and my priest? Which Kardashians are pregnant? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 2, 2018

Y uno de los usuarios de la red social respondió: “Solo si puedes resolver una discusión conmigo y mis amigos ¿Qué Chris es más caliente, Hemsworth, Pratt ó Evans?”

only if you can settle an argument with me and my friends. Which Chris is hotter, Hemsworth, Pratt, or Evans? — 💀 Team Negan 💀 (@Septicookies) January 2, 2018

Reynolds entró al juego del usuario, decidió hacer una receta con los tres y respondió: “Cuando ordeno helado, me gusta obtener las tres cucharadas”. “Y por supuesto, algunos “Pine nuts” generosamente rociados en la parte superior.” Con este último tuit el actor hizo un juego de palabras con el nombre del actor Chris Pine, quien no se podía quedar por fuera de la receta.

And of course, some Pine nuts generously sprinkled on top. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 2, 2018

Con esto, el actor patentó la receta de los Chris, una receta que muchas quisieran preparar.