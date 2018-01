Mira el mensaje de cumpleaños de Deadpool a Zayn Malik que ha divertido a muchos

“Zayn, es Wade (nombre real de Deadpool). Solo quiero desearte, de nuevo, un muy feliz cumpleaños. También quiero disculparme por saltar por fuera de la torta así. No me di cuenta de que era medianoche, no tenía idea de que estaba en la mitad de tu habitación”, dijo el artista en un video el pasado viernes, citado por Mashable.

“Quiero darle las gracias a tu seguridad, que fueron muy, muy gentiles y creativos con el ‘taser‘. De todas maneras, feliz cumpleaños a ti y el señor Tim Horton (compartes tu cumpleaños con un canadiense muy especial que es muy cercano e importante para mí)”, agregó.

El gesto de Reynolds a Malik se debe a que los famosos son buenos amigos, detalló el medio.

Por otro lado, Tim Horton, el hombre al que la celebridad se refirió en el mensaje, fue un reconocido jugador de hockey canadiense “que falleció en 1974 por un accidente automovilístico”, recordó People.

El gracioso mensaje del actor fue divulgado por el cantante en su perfil de Instagram, donde acumula más de 4 millones de vistas y ha causado gracia a muchas personas.