Bajo el título ‘Russell Crowe: el arte del divorcio’, el sábado por la noche se subastó en Sídney una pequeña parte de su enorme colección personal: 227 objetos cuyos beneficios están destinados a pagar la onerosa separación del actor y la cantante y actriz australiana Danielle Spencer.

La venta superó con mucho las expectativas de la casa de subastas Sotheby’s, al sumar 3,7 millones de dólares australianos (2,3 millones de euros, 2,8 millones de dólares).

“No está mal como tasa horaria por un turno de 5 horas”, tuiteó tras la subasta el actor neozelandés afincado en Australia, que ese día cumplía 54 años.

The Art of Divorce

In case anyone is interested … $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing … and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home … not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy

— Russell Crowe (@russellcrowe) April 7, 2018