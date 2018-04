Elizabeth relató en La W Radio que todo sucedió “a plena luz del día”, mientras caminaba con dos amigos hacia el sitio donde se hospedaba, tras dejar su auto en un lavadero, en una calle que es entre ese negocio y Morros, “en la entrada al barrio La Boquilla”.

Sin embargo, en el trayecto fueron abordados por dos hombres, de unos ocho que vieron sentados en una esquina, recordó.

Uno de los sujetos cogió del cuello a su amigo y le dijo: “No te vayas a hacer matar &%$#/&%”. Al comienzo, Elizabeth pensó que era “una pelea de hombres […] Nunca me imaginé que nos estuvieran robando a la una de la tarde, caminando hacia la casa y delante de tantas personas”, agregó.

Después, el otro ladrón se fue hacia ella y le quitó la cadena y el reloj, antes de que la modelo corriera a un restaurante en el que una señora le afirmó: “Nos tienen azotado el sector”, y le dio los apodos de los delincuentes. “Me dijo que a uno le dicen ‘Cara’ y al otro ‘Rafa’”, se escucha en la emisora.

Minutos luego, la modelo vio una patrulla y la paró, pero inicialmente un policía solo le mandó un beso. Entonces, ella le gritó que se devolvieran porque la habían asaltado, manifestó al medio.

Los uniformados la pusieron a reconocer a uno de los atracadores, le mostraron una foto del ‘Cara’ y le indicaron que a él cada rato la capturan, pero la Fiscalía lo deja en libertad. Además, le informaron que sabían dónde vivían los señalados ladrones, por lo que Elizabeth fue hasta las casas de ellos y narró en la frecuencia radial lo que sucedió allí.

“Fui a la casa de la mamá del ‘Caras’. La señora se puso a llorar y me dijo: ‘Discúlpeme, qué pena’. Yo le dije: ‘No, señora —hasta la abracé y le di un beso— usted no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de lo que sea la familia, ni siquiera uno tiene la culpa de lo que sean los hijos’”, rememoró Elizabeth en La W, y continuó contando que luego fue donde la madre de ‘Rafa’.

“Yo le dije [a la mamá de ‘Rafa’]: ‘Mira, estoy buscando a tu hijo. Tu hijo me robó, necesito que por favor me devuelva mis cosas porque, además de valer dinero, que eso se consigue, tienen un valor sentimental muy grande para mí; me las regaló alguien muy especial. A mi amigo también’”, detalló la modelo y agregó:

“La mamá se ríe, llama a otra señora y le dice: ‘Mira, tómale el número a ella’. Al rato, yo llego a la casa, encuentro una llamada y contesto de inmediato. Era el papá de ‘Rafa’ [y me aseveró]: ‘Mira, mi hijo no fue, Mi hijo sí es ladrón, pero mi hijo no fue el que te robó a ti. Mi hijo arrancó para una isla, yo mismo lo llevé’”.

Tras eso, Elizabeth se comunicó con su mamá, que es abogada, y ella le recomendó que pusiera la denuncia, “porque por eso es que la Fiscalía los suelta, porque nadie instaura el denuncio”, puntualizó la famosa en el medio.

La emisora también entrevistó a la secretaria de Gobierno de Cartagena, Yolanda Wong, que explicó que la administración ya están tomando medidas en el asunto, pero que incluso ella se infiltró en la zona, capturó a los ladrones y después la Fiscalía los soltó.

Las declaraciones completas de la modelo y la Secretaria de Gobierno pueden escucharse en un audio de 14 minutos, publicado en el sitio web de La W Radio.

Cabe recordar que este robo también había sido reportado por Elizabeth en su cuenta de Instagram, en marzo, junto a una foto del señalado ladrón.

Sin embargo, durante varias horas ella había despublicado su denuncia en la red social, que ya aparece otra vez, como se aprecia a continuación: