Como dicen por ahí, ‘la realidad supera la ficción’, y este caso es una prueba de ello.

De acuerdo con el sitio Chilango, la historia se dio a conocer gracias a la periodista de CBS2 Pat Harvey, quien añadió en Twitter que el traje original está avaluado en 300 mil dólares.

CBS2-#BreakingNews This original #Ironman costume has been stolen. Sources say it’s worth $300k. @CrystalCruzCBS with the story #onlyon2 @11 @CBSLA @KCBSKCALDesk @1GarthKemp pic.twitter.com/eJimw2El2C

— Pat Harvey (@Patharveynews) May 9, 2018