Después de que este mensaje se volviera viral en redes sociales, llovieron críticas por su contenido, ya que era evidente que fomentaba el maltrato. La aplicación sigue cayendo, aunque esta vez no fue culpa de Kylie Jenner.

Pero el mensaje que lanzó la aplicación fue tan fuerte que obviamente terminó llegando a los oídos de la intérprete de ‘Work’, quien le respondió a la plataforma.

Esta es la pieza que enfureció a la artista:

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018