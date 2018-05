Si hace unos años me hubieran preguntado cómo iba a ser mi vida hoy , de ninguna manera habría acertado, no sabría que iba a estar así de enamorada, así de acompañada y así de feliz, no sabría que la meta de los kilos menos perdería sentido y en lugar de eso llegaría a mis 32 con unos kilos de más pero esta vez no me harían sentir insegura, que estos kilos nuevos son de amor , de un amor que empezó a crecer dentro de mi y que es el resultado de lo que ven en esta foto, de risas, de sol, de amor y de mucha complicidad con este hombre, con mi amor @cejaspobladas gracias por hacer que tenga más sentido la frase “Feliz Cumpleaños” 🙌🏻😊🎂

A post shared by Liss Pereira (@lisspereira) on May 18, 2018 at 7:08am PDT