A Diva Jessurum le buscaron defectos en foto en bikini, y así respondió a críticos

Y que esa última toma, Diva la acompañó de un mensaje en el que ‘le canta la tabla’ a todos los que se la pasan abriendo sus fotografías solo para encontrarle imperfecciones.

“Y para quienes me buscaron hasta el mínimo defecto en la foto anterior les doy más oficio. La anterior y está fotografía fueron tomadas desde mi celular así que no tienen retoque, observen el reflejo de las luces en mi cuerpo”, expresó.

Después, la presentadora puso unas frases para explicarles a “los sabiondos” porqué en algunas partes de la fotografía hay unos “blancos-oscuros” sobre su figura y rostro.

“A los sabiondos les explico que los ‘blancos-oscuros’ que se ven en mi silueta y cara son por que existe la luz y las sombras naturales y al reflejarlas en mi cuerpo se ven así. No son ninguno de sus inventos. Me encanta ver cómo invierten su tiempo en mi, abriendo y abriendo la imagen a ver qué defecto encuentran. ¡¡¡¡Jajajajajajjaja!!!!”, señaló.

Sin embargo, luego también aclaró que con esta publicación no buscaba decir que fuera perfecta, pero sí enviarle un mensaje a sus detractores para que se preocupen por ser mejor ellos mismos, en vez de andarla criticando por su figura o por si sus fotos tienen o no retoques.

“Y claro que tengo defectos, soy una mujer real. Pero tengo menos imperfecciones que todos los que me critican. ¡¡¡¡Los amooooo!!!! Adoro que me digan que las fotos de mi cuerpo tienen retoque es el mejor piropo del mundo, significa que me ven muy bien y justo así me siento, y lo mejor no necesito la aprobación de nadie. En vez de criticar trabajen por ser mejores […] Estás fotos las subo para que mis detractores hablen con gusto, sigan invirtiendo su tiempo en mí”, puntualizó.

Esta es la foto con la respuesta de Diva, y a continuación aparece la otra imagen de ella en vestido de baño, que fue criticada y que generó la ‘cantada de tabla’ de la presentadora a sus críticos.