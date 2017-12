Supersorpresa que esposo dio a actriz tras hacerla enojar por amigo secreto navideño

La historia completa la relató la actriz en su cuenta de Instagram —a través de una foto y dos videos que aparecerán a lo largo esta nota—, donde explicó que todo empezó cuando su esposo, Andrés Vargas, le preguntó qué quería de regalo y hasta la invitó a que lo compraran juntos, pues la había sacado en el juego del amigo secreto navideño que hacen en su familia.

Eso molestó mucho a la actriz y de ahí que, según contó: “Peleé, lloré, no le hablé por un día, no lo abracé esa noche al dormir y mas calmada al otro día le expliqué mi ira y me rehusé a ir con él a comprar mi regalo”.

Después, a ella el tema le “pareció una bobada”, pero no se la puso fácil a su pareja con el regalo, aunque en realidad no le importaba un detalle material.

“Ya que me dañó la sorpresa no se la iba a poner fácil, que se las ingenie para conseguir algo que me sorprenda. Pero acá entre nos, así sea un cliché, con que me siga haciendo la mujer más dichosa del planeta me basta y me sobra, pero no le digamos para que se esfuerce con el regalo 😂”, escribió Ana María, en su momento, en esta foto:

Lo que para ese entonces no sabía la actriz es que todo se trataba de una estrategia de su esposo para sorprenderla y hacerle la propuesta matrimonial que no hubo antes de que se casaran y, además, reponerle los anillos de bodas que ella había botado en un viaje.

Por eso, en la noche del 24 de diciembre, cuando su pareja le entregó el regalo, Ana María no podía creerlo y hasta lloró de la emoción.

Para darle la sorpresa, el esposo pidió a uno de los niños de la familia que cantara ‘Cásate conmigo’, de Silvestre Dangond y Nicky Jam, mientras él entregaba los anillos a la actriz, como quedó registrado en este video:

Luego, aparte de contar todo lo sucedido, Ana María subió una grabación en una historia de Instagram en la que mostró los hermosos anillos que le dio su esposo.

Cabe mencionar que, aunque las argollas fueron la sorpresa, el verdadero regalo de amigo secreto navideño que le obsequió la pareja a la actriz fue un vestido.