“Yo arranqué una campaña en Semana Santa y cuando me di cuenta que no se movió, empecé a decir: estos talleres los lleno así me toque irme hasta Transmilenio y sacar a la gente…”, dijo Gallego a Noticias Uno.

Y así fue como junto a un profesor de la academia de actuación ‘La Puerta en el Techo’ decidió vestirse de vendedora ambulante y promocionar su trabajo.

“Yo me fui al Transmilenio a ofrecer mis servicios como todos los vendedores ambulantes, que son unos berracos, me daba como nervios de cómo hablarle a la gente, pero ya después me encarreté y me pareció rico”, resaltó a ese noticiero entre risas.

Gallego dijo que la idea de la academia surgió después de enfrentar una crisis laboral que se prolongó por 3 años (2013-2016) y que la motivó a empezar un sueño por el que ha tenido que hacer sacrificios.

“No sé qué tan buenos vendedores somos, pero la experiencia de compartir con la gente fue sensacional”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram.

La academia ofrece cursos para aficionados, principiantes y actores en formación, como lo señala la talentosa actriz en la página de Facebook de la academia.

