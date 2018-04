Su mensaje, corto pero contundente, se volvió viral en cuestión de horas, lo que hizo inevitable que llegara a oídos de directivos de RCN.

En charla con La W Radio, Santiago, quien da vida al fallecido Jaime Garzón en la producción que se transmite en las noches, respondió a la pregunta de Julio Sánchez Cristo: “¿Qué le dijeron en RCN después de ese respetuoso comentario?”

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Actriz Marilyn Patiño espera su primer bebé

“‘¿Cómo nos hace eso hombre?’, eso fue lo que me dijeron. Pero, yo los entiendo. Yo sabía que el video no está hecho para que les guste ni nada de eso; es un video protesta en donde yo cuento que no estoy de acuerdo con el cambio de horario, pero yo entiendo perfectamente las razones, eso no se va a discutir, y entiendo que es para mejorar, y yo, obviamente, deseo que al canal le vaya bien y eso no va a cambiar nada.”

En la entrevista, Santiago también explicó que hizo el video en un momento “de rabia, de saber que otra vez nos movían de horario, pero bueno, repito, yo las razones las entiendo y espero que yo me equivoque y que les vaya muy bien”.

A partir del lunes 30 de abril, ‘Garzón Vive’ pasa a las 9:30 p.m., en lugar de las 9:00 p.m., horario que venía manejando. Los otros cambios que llegan son el recorte del noticiero; ahora durará media hora, de 7:00 p.m. a 7:30 p.m., y el estreno del programa ‘Exatlón’, que tendrá un espacio de dos horas después del informativo.