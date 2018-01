La tierna reacción de Justin Bieber cuando le preguntaron si se casaría con Selena

La pareja retomó su noviazgo días atrás y todos los rumores sobre su nueva relación se confirmaron luego de que se dejaran ver juntos en público dándose un romántico beso.

Recientemente, Justin fue grabado por un paparazzi del portal de entretenimiento TMZ que le preguntó si le haría la propuesta de matrimonio a Selena Gomez. Justin no respondió, sin embargo, una gran sonrisa apareció en su cara, lo que para algunos fanáticos es una respuesta afirmativa.

I can’t get over Justin big smile when the paps asked “ are you going to propose to Selena Gomez… pic.twitter.com/PmiDTkm0E6

— hailoB (@Hailobis4real) 5 de diciembre de 2017