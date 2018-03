“No tienes novio desde que eres ‘la Diabla’. ¿Será que los hombres piensan que tú eres como ella y te tienen miedo?”, le preguntó la revista, y Majida Issa contestó:

“Yo creo que sí. Creo que me tienen miedo. A veces mis amigos me dicen que alguien se muere por mí, que me quiere conocer, pero que le da miedo acercarse a mí. ¿Es que acaso yo muerdo?, ¿qué tengo yo que no se me acercan los hombres? ¡Ni siquiera me conocen! Entonces sí creo que la gente se queda con eso que creen que es uno”.

Luego la actriz indicó que no le molesta su actual estado civil, aunque unos de sus allegados se preocupan por su situación sentimental, mientras otros le dicen que este sí será su año en el amor.

“Pero bueno, soy una muy buena tía solterona. No sé por cuánto tiempo, porque según mi familia y mis amigos este es el año del amor […En este momento,] no me gusta nadie. No estoy enamorada de nadie. No estoy saliendo con nadie. Todos mis amigos están preocupados por mi situación. Se preguntan que cómo es posible que yo no tenga novio, que es el colmo”, manifestó.

En sus declaraciones para la publicación, Majida tampoco descartó que su trabajo de actriz sea otro de los obstáculos a la hora de tener una pareja.

“¿Sientes que tu trabajo ha sido un obstáculo para tu realización amorosa?”, interrogaron a la artista en la publicación y ella respondió: “Creo que sí, porque no negocio eso. Yo sí divido los tiempos.”.

Y continuó: “Me preocupo por darle tiempo a cada cosa cuando estoy en pareja, pero si me dicen: ‘Quiero que dejes la actuación por seis meses’, digo no porque no sé qué viene. No hago esto simplemente porque es mi trabajo. ¡A mí me encanta actuar! No me imagino mi vida en un año sabático sin hacer nada. […] Actuar es parte de mi ser. No estoy dispuesta a parar. Siempre les he dicho a mis parejas que son dos cajoncitos diferentes: uno es el del amor y otro el de mi carrera. Si me quitan el de mi carrera, me sentiría incompleta”.

Finalmente, la actriz de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ también sugirió en la entrevista —que TVyNovelas publicó en su reciente edición impresa— que su posición frente a la relación que desea tener sería otra de las causas por las que continúa soltera.

“Pienso que no me ha llegado la persona. No soy de relaciones pasajeras. Eso es algo que no me nace. No se me da. Eso de conocer a una persona, salir una semana y después nada, y luego, a la semana siguiente, con otro, y al mes siguiente con otro… ¡yo no puedo!”, puntualizó.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Majida cuenta que está soltera y a la espera de un nuevo amor. Ya lo había hecho en otras entrevistas, incluido un Facebook Live en Pulzo, en el que hasta bromeó con el tema cuando seguidores le preguntaron si estaba recibiendo hojas de vida.

“¿Cuántas veces les he dicho que me manden las hojas de vida? Y yo sigo esperándolas. Estoy soltera, muchachos… y ya no tengo 15. [Simula que llora]. No se demoren tanto”, dijo la actriz en chiste, se escucha en el minuto -7:27 de este video, en el que Majida también habló de su abuela, la actriz Teresa Gutiérrez; su trabajo en ‘Sin tetas sí hay paraíso’; y otros aspectos de su vida personal y profesional.