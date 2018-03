Tan evidente fue lo que ocurrió que ‘The Washington Post’ dijo que su reinado en la alfombra roja pudo haber llegado a su fin.

Y eso que se dice que el canal había tomado la previsión de retrasar 30 segundos la transmisión por si alguna de las entrevistas se salía de curso.

Seacrest fue denunciado por acoso y abuso sexual por su estilista Suzie Hardy, quien trabajó para él en 2007, pero una investigación del canal no encontró suficiente evidencia.

“Obviamente, la red no iba a mencionar las acusaciones hacia Seacrest, pero parecía evitar cuidadosamente el mencionar a cualquiera de los otros tipos de Hollywood de alto perfil que han sido acusados ​​de acoso sexual”, dice ‘The Washington Post’.

Tan burdo fue el manejo que dio E! que otra de las presentadoras, Kristin Dos Santos, mencionó que “se había hablado mucho del movimiento de las mujeres”, pero no dijo por qué (el caso Weinstein, el movimiento “#MeToo y todas las denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood).

‘The Washington Post’ también menciona la entrevista de Christopher Plummer, que reemplazó de urgencia en la película ‘All the Money in the World’ a Kevin Spacey, excluido por acusaciones de acoso sexual. Seacrest no mencionó nada de esto.

The Washington Post dice que Seacrest entrevistó algunas mujeres, pero parece que los hombres eran más dispuestos a hablar con él.

Y una de las pocas mujeres que pudo entrevistar, la actriz Taraji P. Henson, aprovechó el momento para lanzarle una indirecta a Seacrest:

“¿Sabes qué? El universo tiene una forma de hacerse cargo de la gente buena, ¿sabes a lo que me refiero?”.

La indirecta a Ryan Seacrest por las denuncias de abuso: “¿sabes qué? El universo tiene una forma de hacerse cargo de la gente buena, ¿sabes a lo que me refiero?”pic.twitter.com/28yeMuZ0UE — RealTimeRating 📈 (@RealTimeRating) 5 de marzo de 2018

La actriz, durante la entrevista, tocó el mentón del presentador “asegurándose de que él y la audiencia supieran que el comentario estaba dirigido a él”, afirmó Independent.

“Mientras tanto, en ABC los presentadores entrevistaron los más grandes nombres (de mujeres)…y en un poderoso momento, Mira Sorvino y Ashley Judd, quienes fueron acosadas por Weinstein, hablaron del progreso del movimiento Time’s Up”, dice el Post.

El movimiento (que traduce se acabó el tiempo) busca “la elaboración de una legislación que penalice a las empresas que toleren el acoso y una hoja de ruta para alcanzar la paridad de género en estudios y agencias”, explicó el portal Hola.