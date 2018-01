Rafael Santos pide respeto a ‘La Silla de Diomedes’ ante actos obscenos de turistas

Debemos de cuidar y mantener con mucho RESPETO esta bella estatua q en homenaje a nuestro querido padre Diomedes Díaz maestres y a su historia musical llena de cultura, nos ha brindado la Alcaldia con todos los q lo hicieron posible para poder tenerla en valledupar capital mundial del Vallenato ,así todos sus seguidores posamos orgullosamente con el artista q más a vendido música Vallenata en la historia , también conocido por ser el artista con la mayor fanaticada en Colombia y sacarnos una Foto o video para el recuerdo!. Gracias a todos por la comprensión 👍👍 @blogvallenato @elrinconvallenato @margaritagallego @patriciaisabelacosta @luisangeldiaza @prensarafaelsantos

