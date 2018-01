Radiohead y Lana del Rey acudirán a la justicia por un presunto plagio

La artista insiste en que no se inspiró en el éxito de los roqueros para hacer “Get Free”.

La canción de la discordia, que forma parte del álbum “Lust for Life”, obre con unos acordes de guitarra parecidos a los de “Creep”.

Del Rey confirmó la denuncia después de que el tabloide británico The Sun avanzara la noticia, en la que asegura que la cantante les propuso un acuerdo.

Radiohaead lo rechazó al querer que se reconozca su crédito, según el diario.

“Ofrecí hasta 40 (por ciento) en los últimos meses, pero sólo aceptarán el 100%”, explicó la cantante en Twitter.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018