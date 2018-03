La actriz estadounidense escribió en la la red social: “¿Qué más decir?”, junto a un emoticón de berenjena, dejando claro que los ‘tabúes’ sexuales para ella no existen.

Esto no fue solo un gesto para mostrar que hay ver la sexualidad como algo normal que se debe vivir en libertad, sino que Anderson hizo su publicación a propósito de un nuevo capítulo de ‘X-Files’ que saldrá dentro de poco a la luz.

Como se ve en la fotografía, el juguete es de la marca ‘Je Joue’ (Yo juego), que en Amazon describe su producto como un vibrador pequeño, silencioso, recargable, resistente al agua y que además cuenta con 5 velocidades. Toda una maravilla.

Esta es la publicación hecha por la protagonista:

Aunque muchos de sus seguidores entraron en ‘shock’ con esta revelación, otros más tomaron el trino como algo gracioso y así le respondieron:

“Ella estaba feliz de ver a su amigo”

She was so happy to see her friend 😉 https://t.co/Al97vJLGWw — Stella fuck (@MyScully) March 1, 2018

– “Murder es como… um, ¿por qué estás caminando por ahí con eso?”

– “Nunca sabes cuando vas a necesitar uno”

Never know when you need an O 😉 — Je Joue (@JeJoue) March 2, 2018

“Con la boca abierta cuando vi eso. 5 por la positiva representación de la sexualidad femenina. Estoy impresionada”