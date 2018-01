“Masita” casi acaba carrera de exparticipante de ‘La voz Colombia’

“Empecé a sentir una incomodidad en mi garganta, una masita que me molestaba permanentemente, a tal punto que cantaba una canción y me quedaba ronco completamente”, así arrancó el relato de Parra en Vea, publicado en la edición impresa #148 de la revista.

Por eso, el exparticipante de ‘La voz Colombia’ fue a donde un especialista, que le detectó un pólipo, por el que duró mucho sin poder hacer lo que más le apasiona: cantar.

“Decidí consultarlo a nivel médico con uno de los mejores otorrinolaringólogos de Bogotá y me detectaron un pólipo en la cuerda vocal izquierda. Es una inflamación que se genera por cansancio y desgaste. Para mí fue una situación muy preocupante, pues me quedé sin voz y no pude volver a cantar por un largo tiempo”, agregó Parra.

En esos meses, el artista tuvo que someterse a varias terapias, que duraron alrededor de siete meses.

Mientras tanto, también luchaba contra una depresión en la que se sumergió por su situación, y que “lo llevó a aislarse de todo el mundo”, explicó el medio.

Y es que justo cuando le sucedió esto, Parra iba a lanzar un sencillo y a hacer giras, que le tocó posponer, agregó la publicación.

Sin embargo, luego vio la luz en medio de su problema de salud y lo afrontó para lograr retomar su carrera… Actualmente, el exparticipante de ‘La voz Colombia’ ya está de nuevo en el ruedo musical.

“Con toda la madurez del caso, afronté mi situación, pues ya no podía ‘llorar sobre la leche derramada’ y este tiempo de receso me sirvió mucho para reflexionar, para entender que debía darle un mejor uso a mi herramienta de trabajo. Aprendí a dosificar mis tareas, a perfeccionar mi técnica, aproveché para estudiar, aprendí a ser más paciente, pues el afán de querer que todo se nos dé de inmediato no es bueno”, puntualizó.