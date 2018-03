Al recibir el premio Bryant dijo: “Como jugadores de baloncesto, se supone que solo tenemos que lanzar y driblar. Pero me alegro de que hagamos un poco más que eso”.

El corto animado está basado en la historia del deportista y llevó a la pantalla el poema de despedida que publicó el 29 de Noviembre de 2015 en el sitio The Players’ Tribune con el que anunció su retiro.

La historia busca hablar no solo del baloncesto, sino de sentir el sueño y las sensaciones que despierta vivirlo y alcanzarlo, según han explicado los realizadores.

Kobe Bryant ha ganado el Óscar al mejor corto de animación. Fichó a Glen Keane, uno de los mejores dibujantes que trabajó en películas de Disney de los 1990s, para que contara su historia. Kobe es pura competición y quiere ser mejor que Jordan y Magic en los negocios pic.twitter.com/Gg9g0oGNhV — José Luis Antúnez (@jlantunez) 5 de marzo de 2018

Estas fueron las reacciones de otras estrellas del baloncesto:

Congrats to KOBE first Oscar that’s big bro #dearbasketball. Proud of you, Big honor for you and your family. I’m jealous lol — SHAQ (@SHAQ) 5 de marzo de 2018

Congratulations to my good friend @kobebryant for winning the Oscar for best animated short film. Well deserved! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 5 de marzo de 2018

Props to #BlackMamba b-ball titles Oscars what’s next — Paul Pierce (@paulpierce34) 5 de marzo de 2018

Y otros resaltaron el nuevo reconocimiento que se une a su larga lista de títulos:

5 campeonatos NBA, 2 MVP de Finales, MVP temporada regular, 18 veces All-Star, 2 oros olímpicos y, desde anoche, ganador de un premio Oscar al mejor cortometraje de animación. Kobe Bryant. El hombre éxito. pic.twitter.com/WmRmE5FygB — NBA español (@_eNBA) 5 de marzo de 2018

Kobe Bryant acaba de ganar un premio Oscar por su corto animado Dear Basketball. “Como jugadores de baloncesto se supone que debemos callar y driblear. Me alegro de que estamos haciendo mucho más que eso.” pic.twitter.com/mVU5LEAWGY — Full Basket CR (@FullBasketCR) 5 de marzo de 2018

La leyenda Kobe Bryant, se convierte hoy en el primer jugador de Baloncesto en ganar un Oscar. #Oscares2018 pic.twitter.com/ZPCSHfK5E7 — El Canchero (@elcancheromx) 5 de marzo de 2018