El título del tema no salió de un gran momento creativo, sino todo lo contrario: la ausencia del mismo.

Como contó el cantante en una entrevista con Billboard, “fue la cosa más loca, porque no teníamos ninguno [título] y por eso le pusimos ‘X’”.

Más adelante, Nicky Jam detalló cómo fue el momento de incertidumbre, antes de dar con el nombre que hoy encabeza listas en diferentes partes del mundo.

“Pensamos, ¿qué nombre le ponemos a la canción? no podíamos llamarla ‘ni ni ni ni…’ (como el pegajoso ritmo del coro) y dijimos ‘¿sabes qué? vamos a llamarla ‘X”, porque en español usamos la letra ‘X’ cuando no sabemos qué nombre darle a algo. De ahí el título de la canción, porque simplemente no teníamos ninguno”. Sus declaraciones se pueden escuchar en el Facebook Live de Billboard a partir del minuto 5:55.

Así no tenga nada que ver con la canción, ‘X’ es un éxito mundial y en YouTube ya suma más de 320 millones de reproducciones. Revive el video: