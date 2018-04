La imagen en la que la famosa sale desnuda, de espalda, dejando al descubierto su cola, la compartió Ana Lucía esta semana, con el numeral TBT para señalar que era vieja.

Inmediatamente, se generaron decenas de comentarios; gran parte de los fans de la actriz destacaron su belleza, mientras otros la criticaron por desnudarse o excederse con el Photoshop.

No obstante, ahí no paró todo. Luego hubo una controversia, pues el esposo de Ana Lucía le dejó un mensaje en el que indicó: “Me siento orgulloso no solo de la foto, sino de la campaña para la cual se hizo. Las mujeres deben hacerse el autoexamen para prevenir el cáncer de seno. Te amo Po”.

Entonces, decenas de personas empezaron a decir: “¿Qué tiene que ver el cáncer de seno con una foto de esta chica enseñando el trasero?”, “No veo la necesidad de empelotarse para una lucha contra el cáncer”, “Solo veo una foto de alguien desnudo, no veo nada alusivo a la campaña para prevenir el cáncer de seno” y “La foto no tiene sentido contra el cáncer de seno, solo parece una foto de calendario”.

Al tiempo, otros salieron a defender a Ana Lucía con frases como: “Jaja, solo envidiosas” y “¡Veo muchos comentarios que para qué desnudarse si es una campaña contra el cáncer! A ver, ella se puede desnudar para lo que quiera, si es campaña del seno, de comida de animales, ella verá”.

La foto fue publicada por Ana Lucía en su cuenta de Instagram, pero horas después la borró. Sin embargo, aquí está el pantallazo de la toma, y luego algunos de los varios mensajes que le han escrito.

Pantallazo Instagram analuciado.