Después de varios comentarios en su contra, en donde seguidores le decían cosas como “Esto se llama ser avariento”, “No creo que se llene, ya esto se volvió fue un negocio” o “el precio de la boleta es lo de menos lo que se defiende es la tradición de un lanzamiento por detalles como estos es que cada día se pierde el folclor vallenato, que el lanzamiento sea gratis hace parte de nuestra cultura”, el artista decidió explicarles la razón de su decisión a través de un ‘live’ en Instagram.

“Quiero que entiendan por lógica, no a la fuerza. Este es un lanzamiento, que eso tiene muchos sacrificios. En años anteriores contaba con patrocinadores, ustedes se pueden dar cuenta en los DVD, siempre se les daba sus menciones a la telefonía”, dice Silvestre en un momento, como se ve en el aparte publicado por Blog Vallenato.

En otro fragmento de su transmisión, se escucha también que aclara que “se va a vender boletería porque esperé hasta último momento a ver si salía un patrocinador […] pero no salió. Entonces como no salió, no puedo salir ahora a decir ‘esto es gratis’ […] No pude esperar más y me toca salir a vender una boleta”.

Eso sí, Dangond le dijo a sus seguidores que el valor que paguen lo verán “compensado en el espectáculo que se va a brindar”.

Los precios de las boletas van desde 20 mil hasta 90 mil pesos (más servicio del operador) y se pueden comprar en Ticketshop.