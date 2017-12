El plan vacacional que Martín Elías tenía con su esposa e hijos, antes de morir

La comunicadora social contó que, mediante una llamada, habían acordado meterse en familia a la piscina de su finca en Valledupar. Martín Elías; su hija, Paula; su hijo, ‘Martincito’, y ella usarían el mismo vestido de baño.

“Me dijo que llegaba tarde y le dije ‘bueno, te espero acá y nos bañamos en la piscina’. Ese día nos habíamos mandado a hacer un vestido de baño igual para todos. Él me dijo ‘mañana nos bañamos y nos tomamos la foto con el vestido de baño’. Le dije ‘te espero para que nos bañemos en la piscina'”, relató la mujer.

En la misma conversación, el artista quiso saber cómo estaban sus hijos, recordó ella:

“Me preguntó por ‘Martincito’ y por Paula. Me dijo ‘amor, ¿y ‘Martincito’?, y le dije ‘está durmiendo’. ‘¿Y Paula?’. ‘También’. ‘Ay, amor, la vi anoche como dormía, es igualita a mí'”.

La charla finalizó con un “bueno, amor, te amo”, por parte del artista, señaló Jaimes.

No obstante, el ‘plan piscina’ se quedó en solo eso, pues el músico perdió la vida luego de accidentarse en carretera, cuando regresaba a Valledupar de una presentación en Coveñas, el pasado Viernes Santo, es decir, el 14 de abril.

La viuda también habló del último momento que pasó con Martín Elías:

“Me acuerdo que estábamos acostados. Me dijo ‘amor, ponle una almohada a Paula para que no se golpee en la cama’. Y le dije ‘Paula está dormida hace rato, ella no se golpea’. Me quedé dormida”.

“Como a las 2 y media, Paula se levantó llorando porque se golpeó, y me puse a llorar. Entonces, él me preguntó ‘¿amor, por qué lloras’? Y le dije ‘porque me dijiste que pusiera una almohada y no lo hice y Paula se pegó’. ‘Pero no, ella no se pegó duro, no llores, no seas boba'”.

“Recuerdo que la estaba durmiendo (a Paula) de un lado a otro, de pie, cargándola, y me quedé dormida. Cuando despierto, él ya se había ido, y me dejó la luz del baño encendida. Paula estaba a mi lado, y le puso varias almohadas para que no se cayera”.

Asimismo, la mujer afirmó que, recientemente, conoció que, tras el accidente, su esposo le pidió agua a un campesino, solicitud que la conmovió profundamente:

“Hace poco leí, en un periódico, de una persona que trabajaba en una finca donde ocurrió el accidente. El señor decía que él fue el primero que lo vio, que él pidió agua. Eso me tocó mucho, porque en muchas de las situaciones en las que estuvo, cuando estuvo enfermo, estuve ahí, y sabía, conocía lo cobarde que era él. Me hubiera gustado apretarle la mano en ese momento y estar con él, pero no pude”.

Igualmente, Jaimes dijo a La Red que, desde la muerte del cantante vallenato, no ha tenido ni un solo sueño relacionado con él. Sin embargo, le ora a Dios para que el intérprete se le aparezca mientras duerme.

“Si Dios me diera esa oportunidad, lo abrazaría y le daría las gracias, le diría que lo amo mucho y que siempre lo voy a amar“, aseguró.

Actualmente, la viuda quiere seguir desempeñándose como madre, y “ejercer su profesión de comunicadora social”, indicó el programa.

“Paula es un complemento en mi vida, fundamental. Ella es mi fuerza, mi todo, tiene tantas cosas del papá. A veces me sale con unas cosas que parece como si fuera él”, resaltó la mujer.