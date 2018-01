Pink cantará el himno de EE. UU. en el Super Bowl

“Espero con ansias el 2018. Estoy muy contenta por los Grammy. La Gira. Y otra cosa que es un secreto”, tuiteó la artista, de 38 años, el 5 de enero, para luego confirmar la noticia con otro trino el pasado lunes.

I’m really looking forward to 2018. I’m really excited about the Grammy’s. Tour. Some other stuff that’s a secret still and I can’t wait til it’s not a secret. I’m also excited for trump to lose his twitter password and also I’m excited that I have dope hair. 💩🤘🏽🤡

— P!nk (@Pink) January 6, 2018