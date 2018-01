La vulgaridad de Penélope Cruz al enseñarle español a Ellen DeGeneres

Primero, Cruz dijo la frase “Me tienes hasta el moño”, lo que significa “Estoy harto de ti”, según ella.

DeGeneres intentó pronunciarla adecuadamente varias veces, hasta que, relativamente, lo consiguió.

Después, la intérprete le advirtió: “No se supone que debería enseñarte esto”, y continuó con la expresión “Me cago en la leche”, utilizada por los españoles para manifestar que están enfadados o fastidiados.

Simultáneamente, por su carácter vulgar, la producción del programa censuró la palabra “cago”, y exhibió un letrero que decía: “We can’t show the translation on TV” (No podemos mostrar la traducción en televisión)”.

“¿Qué significa eso?”, le preguntó la presentadora, a lo que la estrella respondió, entre risas nerviosas: “Me meteré en problemas si te explico qué significa. Es mejor que la aprendas, confía en mí”.

Enseguida, DeGeneres pronunció la frase correctamente, y la lección terminó.

La miniserie, que representa el asesinato del diseñador de moda italiano Gianni Versace y donde Cruz encarna a su hermana, Donatella Versace, llegará a FX hoy 17 de enero.

Entre el minuto 1:14 y el 2:55 de este video puede ver lo sucedido: