Aunque no se conoce el motivo que desató la ira de Blac, en una historia de Instagram ella aseguró que “siendo famoso es bastante difícil lidiar con el escrutinio, pero cuando alguien se siente cómodo para venir y tocar a tu hijo, es una historia completamente diferente”, dando a entender que eso fue lo que la sacó de sus casillas.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, aclaró que “no tolero la violencia ni soy una persona violenta, pero le grito a todas las madres increíbles por ahí que protejan a sus hijos a toda costa”.

Y es que como se ve en las grabaciones compartidas en Twitter, Chyna trata de atacar a una mujer,que no se ve en los videos, con el carro paseador de su hija, pero sus acompañantes la detienen.

I’m at 6 flags and I see Blac Chyna and her crew trying to fight 😂😭 pic.twitter.com/iuEdiYKl95

— Angie (@AliciaaAngiee) April 2, 2018