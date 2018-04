Y aunque no tengo porque dar explicaciones ni hablar de mi vida privada, hoy es un día muy especial en el que les voy a contar algunos de los motivos de porque El tiene mi corazón.Y doy gracias a Dios por un año más de su vida, por haberlo puesto en mi camino, por que ha sido un ángel en mi vida que llegó para entenderme, apoyarme, acompañarme y amarme tal y como soy, me da alas para volar, libertad para vivir, me ama sin ataduras, y compartimos un mismo sueño, un mismo amor y vivimos la misma pasión. El amor no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser amor, con todo e imperfecciones. Así que hoy celebro la vida del único hombre que me ha querido, entendido, valorado, apoyado y aceptado tal y como soy. Te amo vida!!! @ivancalderonz que sean muchos años más!!!! 🙏🏼💋🎉🎉🎉🎉🎂🎂🎂🎂🎂💑🌈☀️ felíz cumpleaños 😍💋💑

