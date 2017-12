Los ‘osos’ más peludos de los famosos en 2017

El saludo a ‘Elver Gatieza’ de Ana Sofía Henao

La modelo paisa hacía una transmisión en vivo a través de Instagram cuando uno de sus seguidores le pidió un saludo para un ‘amigo’ que supuestamente se llamaba ‘Elver Gatieza’, y, ella, muy amable, no dudó en enviar el saludo.

La pareja interrumpió en repetidas ocasiones un desfile de moda para tomarse fotografías junto a una portada de revista en la que aparecía Nataly. A pesar de que las modelos caminaban por la pasarela, a ninguno de los dos pareció importarle y decidieron que ese era el mejor momento para un retrato. Vergüenza total.

Mabel Cartagena, sin plata para pagar el mercado

La presentadora relató en sus redes sociales y en tono de broma que por culpa de su esposo, Sebastián Decoud, no pudo pagar los alimentos que necesitaba para hacer un almuerzo, pues su marido le había sacado su tarjeta y ella no llevaba efectivo. “Siempre me hace lo mismo… Empiezo a buscar la tarjeta para pagar y no la encuentro”, dijo Mabel esa vez.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, el ‘oso’ más tierno del año

La pareja se encontraba haciendo compras para su bebé, Matías, que nació a comienzos de abril. La situación fue relatada por Lincoln, que por estar distraído, metió uno de sus artículos en el carrito de compras de otra persona, lo que provocó que Carolina se riera a carcajadas.

Nicki Minaj, ¿la mejor vestida de la Gala del Met?

La cantante compartió una fotografía que decía que ella había sido la mejor vestida del evento, sin embargo se trataba de una imagen falsa y creada por un emocionado fanático. La mejor vestida de la gala fue Rihanna.

El porrazo que se dio Beto Cuevas en pleno concierto

El cantante chileno cayó por una de las salidas ubicadas en el piso de la tarima de su espectáculo más reciente en Ciudad de México.

Caída de la modelo Ming Xi en desfile de Victoria’s Secret

La modelo se resbaló en medio de la pasarela, por culpa de un delgado velo que llevaba como accesorio de su conjunto de ropa interior. El video de su caída le dio la vuelta al mundo.

Poor Xi Meng Yao took a fall onstage 😭😭 Baby girl got back up and gave a gorgeous pose though (topic currently trending too), hoping they don’t cut her out ♥️#奚梦瑶 #ximengyao #mingxi pic.twitter.com/VHQ2Heik1w

— c-drama tweets (@dramapotatoe) 20 de noviembre de 2017