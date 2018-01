¿Oprah Winfrey presidente? Eso piden en Twitter tras su discurso

Aunque todo es consecuencia de la emoción que despertaron sus palabras en los Globos de Oro, en donde hacia el final se dirigió a las niñas y les aseguró que “un nuevo día está en el horizonte”, lo que podría sonar hasta a eslogan de campaña, la idea tomó fuerza en la mencionada red social y hoy hace eco en varios medios de comunicación internacionales.

CNN afirma que las conversaciones sobre este tema se han dado en el círculo de Oprah desde meses antes, pero que ella aún no se ha decidido. El medio añade una reflexión importante al destacar que estrategas políticos ven la riqueza y fama de Winfrey como puntos a favor, pero no están seguros si los estadounidenses escogerían nuevamente a una estrella de televisión para el cargo más importante del mundo.

The Dailywire, por su parte, cita a la pareja de Oprah, Stedman Graham, quien aseguró que ella llegaría hacerlo, pero que “depende de la gente. Ella lo haría”.

El #Oprah2020 sigue sumando trinos de cientos de personas a las que la idea les suena y estarían dispuestas a dar su voto por la reconocida celebridad. Otros están más con la posición del diseñador Tom Ford, por ejemplo, quien escribió que por mucho que ame a Oprah, otra estrella de televisión es lo último que necesita la Casa Blanca.

“Un genio muy estable #Oprah2020”

“Oprah pasó de ser pobre a una billonaria hecha por sí misma. Es inteligente, carismática, trabajadora y ha hecho mucho trabajo humanitario, además de ser una de las mejores comunicadoras en la Tierra, ¿por qué no podría postularse para presidente? #Oprah2020”

“Ese discurso lo fue todo #Oprah2020”

“Estoy 99.9 & segura de que @Oprah acaba de anunciar su candidatura para 2020 con su discurso y yo no podría estar más ahí para ella. “Un nuevo día está en el horizonte #Oprah2020”

“Querida Oprah, America te necesita ahora más que nunca. Personalmente seré la primera voluntaria para tu campaña #Oprah2020”