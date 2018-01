Millie Bobby Brown se vuelve 'loca' con tuit de 'Stranger Things' de Niall Horan

“Me encantó (‘Stranger Things’). Felicitaciones, cariño, estuviste fantástica“, escribió el cantante.

La intérprete respondió el halago así: “¡Gracias! Literalmente, en este momento estoy reaccionando como una fan y me estoy volviendo loca“.

Loved it ! Congratulations darling , you were fantastic . — Niall Horan (@NiallOfficial) 9 de enero de 2018

Previamente, Horan contó a sus seguidores que se vio toda la serie y quedó “obsesionado”.

“Terminé de ver ‘Stranger Things’ esta tarde. Nunca pensé que estaría así de obsesionado por un show”, resaltó.

Finished Stranger things this evening . Never thought I would be this obsessed by a show . — Niall Horan (@NiallOfficial) 8 de enero de 2018

El artículo continúa abajo

Ese tuit obtuvo la atención de Brown y Gaten Matarazzo, que encarna a Dustin en el programa.

A ella la alegró, mientras que él se preguntó por qué Horan no había visto con anterioridad la serie. Después, le agradeció volverse fan del programa.

“¡Síííí! Muy contenta de que te haya gustado”.

“¿Por qué tardaste tanto?”.

What took you so long?! 😂 — Gaten Matarazzo (@GatenM123) 9 de enero de 2018

“Por cierto, gracias por mirar (la serie)”.