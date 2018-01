Luego de 39 horas de parto, actriz de ‘Bella calamidades’ dio a luz a una bebé

“Gracias a todos por estar tan pendientes de nosotros… @lunaadkins3 llegó el día de ayer, enero 14, a las 4:56 p.m. En ese momento nuestro mundo se detuvo y nuestra vida cambió para siempre…”, así comienza la narración de la actriz en su cuenta de Instagram, y continúa:

“No fue un parto fácil, 39 horas y media de parto y yo con unas cuantas complicaciones, pero gracias a Dios aquí estamos sanas, salvas y felices”.

En su publicación, Ximena también explicó qué tan cierto es el rumor de que ella no compartirá fotos de la cara de su bebé si no le pagan.

El artículo continúa abajo

“No crean que no les vamos a mostrar su carita o que vamos a vender la exclusiva como algunas personitas por aquí andan suponiendo. ¡¡¡¡No, la exclusiva la daré yo aquí y para ustedes, pero dejen me recupero un poco y en cuanto lleguemos a casa les haré una sorpresa para que la conozcan!!!!”, aseguró.

El relato de la actriz de ‘Bella calamidades’ termina con el envío de besos y mucho amor para sus seguidores que han estado pendientes de ella y de su hija; y, además, está acompañado de una amorosa foto.

En la toma aparecen los pies de Luna, mientras Ximena y esposo los rodean con sus manos haciendo la forma de un corazón.