Alma Vasco González ❤️ Resumen de una aventura maravillosa: 34.6 semanas de embarazo. Los hechos: ruptura de membranas (rompí fuente), empaque como pueda, corra para la clínica, empiezan las contracciones , me ve mi médico, me dice que todo va de maravilla, siguen las contracciones más impresionantes, pienso: “la naturaleza es sabia! Esto un hombre no se lo aguanta!” Respiro, respiro, respiro. Una hora más tarde, siento que esta muñeca ya está casi que “ahí”, la obstetra de turno me revisa, ESTÁ EFECTIVAMENTE “AHÍ”!!! Llaman a mi médico nuevamente, corra para sala de partos, tome aire, luego conténgalo, luego un gran pujo (que pujé literalmente con el alma) y… ALMA VASCO GONZÁLEZ NACIÓ!! Así, como de película, ella perfecta, todos cerquita, amándonos. Y así fue, como entre carreras, risa nerviosa, lágrimas de emoción y suspiros de alivio, pudimos darle la bienvenida a esta vida a la princesa de nuestros sueños. GRACIAS DIOS SIEMPRE 🙏🏻💫😊❤️ @avasco110

