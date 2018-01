¿Cuáles son las metas de estos famosos para el 2018?

Para los músicos Eddy Herrera y ‘El Vega’, viajar será su prioridad.

“Me voy, mínimo, 3 veces de vacaciones, porque no tuve vacaciones… Me voy con mi esposa, no sé para dónde, para Asia. Me voy con la familia también, quiero darle esa atención personal”, dijo el merenguero dominicano.

“Este año sí pienso viajar mucho a destinos que desde hace mucho tiempo son predilectos para mí. Italia, quiero ir a Grecia, quiero conocer toda esa cultura”, manifestó el intérprete, del dúo de reguetón Lil Silvio & El Vega.

En cambio, Mike Bahía, Farina, Andy Rivera, Pipe Bueno y Greeicy Rendón buscarán elevar su carrera en el país y el exterior.

“México se convirtió en mi propósito personal para el 2018. A partir de mi firma con Warner México estoy dispuesto a comerme cualquier cantidad de tacos, a cantar cualquier cantidad de veces y a conquistar el público mexicano… Hacer un auditorio nacional en México. En ese auditorio van a a estar 10 mil personas, vamos a hacer un ‘sold out'”. Mike Bahía.

“Quiero haber cantado con dos de las artistas más grandes del mundo, que eso va a suceder, y con dos de los raperos más grandes del mundo, que también va a suceder. Para el 2018 quiero estar nominada de nuevo a los Grammy americanos, y a los Latin Grammy también”. Farina.

“100 millones de visitas en YouTube, ese es el propósito. Si hacemos una muy buena canción, prometo que vamos a tener esos 100 millones de visitas”. Andy Rivera.

“Vienen cosas magníficas porque cumplo 10 años de carrera musical y, sin duda alguna, vamos a hacer cosas sin precedentes. Estamos preparando todo el disco internacional, que va a afianzarnos un poco más en todo el tema de México y Estados Unidos, y vamos a izar una bandera colombiana más en estos lugares”. Pipe Bueno.

“Viene mucha música, así que este 2018, mejor dicho, se vino por boca y por nariz. Voy a dar una cifra de al menos unos 3 premios a los que me inviten a cantar en el 2018. ¡Vamos pa’ esa pues!”. Greeicy Rendón.

Por su parte, ‘Lil Silvio’ y Pipe Bueno quieren mantener o hasta mejorar su figura.

“La gente me está diciendo que quiere verme más acuerpado. Vamos a tener un cuerpo bastante ‘fisicultural'”. ‘Lil Silvio’, integrante del dúo Lil Silvio & El Vega.

“Mantenernos o ponernos mejor, más buenos”. Pipe Bueno.

El actor Jose Daniel Cristancho y la actriz Mabel Moreno tienen como objetivo perfeccionar el inglés e incursionar en la música, respectivamente.

“Tengo un gran reto y es perfeccionar el inglés, porque sí me han salido varios castings en inglés y no los he podido hacer“, señaló el artista.

“Dedicarme a cantar, eso es un gran reto. Estoy dándole mucho al ukulele, a la guitarra, componiendo, tratando como de encontrarme allí”, afirmó la intérprete.

