A mi Ramon 💔 Despedirme de ti es muy duro, muy doloroso después de casi 17 años de amor incondicional. Hubiese querido que fueras eterno, que no cerraras tus ojos y que me siguieras acompañando por siempre. Que vacío tan grande me dejas,,,Mi amor divino, mi bebé peludo. Sabía lo que querías con solo mirarte y tú también solo mirándome, entendías mi alegría o mi tristeza. Mi Ramon , Mi Ramon Emilio. Mi compañero de tantos años,,,,,,😢 Te sentías como un leon cuando se me acercaba algún extraño y a los dos minutos me lamias la cara como diciéndome que a tu lado nada me pasaría. Mi Moncho , mi Gualbo, mi sombra hasta para entrar al baño. Cuanta falta me haces y te acabas de ir. Había tomado la decisión tan difícil de tomar, pero no podía permitir que siguieras sufriendo. No era justo contigo, y me preparé Sicológicamente para llevarte a descansar pero tú nobleza fue tan grande, que esperaste a que me cogiera el sueño y a las 6 de la mañana decidiste irte como te lo pedí. Tu alma libre vuela ahora. Y aunque no estes con nosotros físicamente tu recuerdo nos acompañará por siempre Descansa en paz mi Ramoncito adorado. 💔

