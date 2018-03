• • Escoger una sola foto es imposible ya que tenemos casi 10 años de momentos increíbles, llenos de amor, compañía, de experiencias únicas pero este año y medio ha sido de pruebas que nos han unido y fortalecido como pareja, amigos y padres, Hoy Matías, todos los que te amamos y yo celebramos tu vida y le pido a DIOS que te de mucha salud para seguir construyendo juntos esta historia que solo conocemos tu y yo. No somos la pareja perfecta, somos reales, auténticos, parchados y sencillos, eso hace que nuestros días juntos sean siempre una experiencia diferente cargada de aprendizaje y amor. Te amamos infinito y más, se que en el cielo hay un ángel enorme celebrando este día y cuidándonos siempre 🙏🏼👪❤️👏🏼 que sigamos recorriendo este camino de la mano los 3 llenitos de AMOR. Te Amamos Más Que UFFFF @lincpal Siempre he dicho que cuando tomamos la decisión de elegir con quien compartir la vida debemos escoger esa persona que además de darte amor te brinde apoyo, compañía, amistad y tranquilidad, eso eres tú @lincpal 🙏🏼👪❤️👏🏼

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Mar 20, 2018 at 5:19am PDT