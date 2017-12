Sentido mensaje de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque por el duro año que él pasó

“Para Lincoln no fue un año fácil se fue su mamá, luego lo mío, y después fallece su tío. Hoy quiero decirle que lo amo más que nunca por esa fortaleza para superar cualquier dificultad y estar a mi lado a cada segundo, siendo mi apoyo y compañía”, expresó Carolina luego de relatar, cronológicamente, cada una de las duras situaciones que padeció su pareja.

Primero habló de la muerte de Olga Sandoval, la mamá de Lincoln, que “en julio se convirtió en nuestro angelito que nos cuida y protege”, luego de padecer un cáncer durante nueve meses, expresó la presentadora.

Enseguida, Carolina contó cómo fue el momento más feliz de su vida, el 6 de abril de este año cuando nació su primer hijo. Pero al tiempo narró las dificultades de salud que Matías y ella tuvieron, y que lograron superar, en parte, gracias al apoyo de Lincoln, que mientras les daba fortaleza sufría por la enfermedad de su mamá.

El artículo continúa abajo

“Matías nació de 36 semanas, debía nacer el 22 de abril y por esta razón tuvo que estar 5 días en la clínica ya que a sus pulmoncitos les faltaba unos diitas para estar perfectos. Esos 5 días estuve a su lado y nunca antes había sentido tanto miedo: él estaba perfecto, pero yo como madre primeriza sentí pánico. ‘Mati’ no saturaba bien al dormir y tuvo que estar en casita con oxígeno por un mes. Hoy en día gracias a Dios es el niño más sano del mundo. Después de esa experiencia entiendo el sufrimiento de una madre al ver a su hijito enfermo”, explicó.

Luego de eso, Carolina continuó hablando de un problema de salud de ella, que se cruzó en medio de lo que pasaba con su suegra y Matías.

En mayo fue donde uno de sus médicos para que le pusiera un dispositivo, “ya que no podía tomar anticonceptivas porque estaba alimentando a ‘Mati’. Me hice la citología y salió mala, apenas me dieron la noticia me preocupe, pero sabía que todo iba a estar bien. El resultado de la biopsia no salió bien y tuvieron que realizarme 2 cirugías”, manifestó.

Sin embargo, tras la primera intervención, la patología volvió a dar “un resultado poco agradable”, y a la presentadora le tuvieron que realizar otra operación, “para limpiarme muy bien y no dejar residuos de nada”, indicó.

Vea también: Carolina Cruz cuenta por qué su bebé tiene una conexión especial con la Virgen.

“Así que hace mes y medio me hicieron de nuevo una biopsia, pero ese mismo día empecé a visualizarme sana, feliz, tranquila, soy la mujer más positiva del mundo, jamás me quejo, trato de vivir y estar feliz siempre, me operó Amaury García hace un mes, para estar seguro que no había nada, y el resultado de la patología después de la cirugía salió perfecto. Estoy sana, viva y feliz, muy feliz. Gracias a Dios jamás perdí la fe y me aferré más que nunca a él”, añadió Carolina, como se lee en el mensaje completo que le dedicó a Lincoln, en Instagram.

Esa sentida publicación para su pareja está acompañada de un video de la presentadora recopilando varios momentos que vivió con Lincoln este 2017.