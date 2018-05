Es la gala más importante de la moda y también la más extravagante, por lo que se convierte en un detonante de creatividad perfecto para los internautas, sobre todo este año con un tema tan controvertido como la religión.

Rihanna, considerada la reina de esta alfombra roja, dio para que varios relacionaran su vestido con el del papa e hicieran algunas bromas

En Linkedin vs. En Instagram pic.twitter.com/GKI0RKxKOa — Modesto García (@modesto_garcia) May 8, 2018

Cuando te copian el outfit y encima les queda mejor #MetGala 😤😤😤😤 pic.twitter.com/nwBoElmkYm — Alan Bolton (@alanbolton_) May 8, 2018

Por su parte, Kendall Jenner, que una vez más parece no haber entendido la temática del evento, dio un ‘papayazo’ que no le pasaron por alto

@KendallJenner at the #MetGala

stolen memes from tumblr that i cant find on twitter that must be shared pic.twitter.com/WQbQzPQoSD — Ava Diora (@ava_diora) May 8, 2018

Las gigantes alas de Katy Perry no pasaron desapercibidas ni por la alfombra ni por las redes

Y menos Jared Leto como un Jesucristo moderno

Como cuando tienes concierto a las 11:00, coronación a las 14:00, y crucifixión a las 16:00.#MetGala pic.twitter.com/vrnJYWXH23 — Anita Porota (@Srta_Poroto) May 8, 2018

“Yo, por fin saliendo con un buen chico luego de ser jodida varias veces por tantos tipos malos”

Swipe ➡️ 👉🏽 @bestpopculturememes A post shared by Pop Culture Memes (@bestpopculturememes) on May 7, 2018 at 7:39pm PDT

Y la elección de Cardi B, aunque muy aplaudida y acertada, se prestó para una odiosa comparación con Beyoncé… y el mundo siempre pone primero a ‘Queen B’

“Cuando pides algo por internet vs. cuando llega”

“when you order something online vs when it arrives” 💀💀💀 More savage memes from last night’s #metgala: https://t.co/pTTvDo43Mz pic.twitter.com/BWznvpiWPh — Highsnobiety (@highsnobiety) May 8, 2018

