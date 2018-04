“La verdad es que de bebé fui muy linda, era hermosa, pero mi preadolescencia fue fatal, con decirte que en esas fotos [las que circulan] quedé divina”, señaló Melina en el medio, al tiempo que añadió que le parecía “increíble” que sus viejas fotografías se hayan convertido en un “tema de conversación en un país como el nuestro, con cosas tan importantes para debatir”.

En sus declaraciones para la revista, la expresentadora del ‘Desafío’ también reconoce que, aunque hoy es una de las mujeres más bellas del país, lo físico nunca la ha trasnochado.

No obstante, también tiene claro que la apariencia en su trabajo tiene una relevancia muy alta.

“Creo que la gente se centra en cosas que realmente son las menos importantes […] El físico nunca me interesó, incluso hoy en día, siendo una mujer vanidosa, porque me cuido y sé que trabajo en un medio en el cual se le da un gran valor a la apariencia, le doy la importancia que se merece, pero no es el centro de mi vida”, puntualizó Melina.

Aquí compartimos otras de las fotografías de la famosa para Maxim, luego del adelanto que se publicó el 13 de abril; las tomas fueron captadas por Camilo Villabona.

