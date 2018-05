Los videos de las mejores presentaciones de todos los tiempos los compartió Billboard en su página web, y en ellos se reviven apartes de otros espectáculos como el de Britney Spears y Rihanna en 2011, la banda Hole en 1998 o Janet Jackson cantando ‘The Pleasure Principle’ y ‘So Excited’ en el 2006.

15. Rihanna and Britney Spears, ‘S&M’ (2011)

14. Hole, ‘Malibu’ (1998)

13. Shania Twain, ‘(If You’re Not In It for Love) I’m Outta Here’ (1995)

12. Alicia Keys, Angie Stone & Eve, ‘A Woman’s Worth / Brotha’ (2001)

11. Janet Jackson, ‘The Pleasure Principle’ / ‘So Excited’ (2006)

10. *NSYNC, ‘Just Got Paid’ (2000)

9. Beyoncé, ‘Me, Myself and I’ (2003)

8. P!nk, ‘God Is a DJ’ (2003)

7. Bruno Mars, ‘Treasure’ (2013)

6. Mariah Carey, ‘I Still Believe’ (1998)

5. Kesha, ‘It Ain’t Me Babe’ (2016)

4. Miguel, ‘Adorn’ (2013)

3. Celine Dion, ‘The Show Must Go On’ (2016)

2. Whitney Houston, ‘I Have Nothing’ (1993)

1. Prince, ‘Let’s Go Crazy / Frankenstein / Fix Ur Life Up’ (2013)

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Ryan Seacrest le coquetea a Katy Perry sin darse cuenta que estaba en vivo

Los premios Billboard se entregarán en Las Vegas, y en la competencia están los colombianos Shakira, J Balvin y Maluma, aunque los artistas más nominados son Ed Sheeran, Bruno Mars y Kendrick Lamar.