Marilyn Manson despide a su bajista por acusaciones de violación

La noticia de la destitución del músico llega pocos días después de que se destapara el escándalo de acoso sexual que rodea al productor de cine Harvey Weinstein y otras personalidades de Hollywood.

Manson aseguró el pasado martes que ha “decidido separar” al viejo miembro de la banda Jeordie White, cuyo nombre artístico es Twiggy Ramirez y que ocasionalmente también ha sido el guitarrista del grupo. “Será reemplazado para la próxima gira. Le deseo lo mejor”, escribió Manson en Twitter sin mayor explicación.

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 25 de octubre de 2017