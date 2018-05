[Alerta de spoilers. Si aún no has visto la película, te recomendamos no leer esta nota]

La grabación de la charla del actor y su colega Don Cheadle (‘War Machine’ en la cinta) con el programa matutino, se pone incómoda e imprudente por parte de Ruffalo cuando hablan de los inesperados finales de los filmes de Marvel, en donde los superhéroes no terminan bien.

“Espera a ver esta… todo el mundo muere”, añade Mark al periodista, ante la mirada de decepción de su coestrella, quien además le dice, en tono de regaño, “¡amigo, amigo!”.

Ante la ‘metida de pata’, Ruffalo solo atina a preguntar si pueden devolver esa parte, antes de preguntar a Don si está en problemas y llevar sus manos a la cara, en gesto de preocupación.

Uh oh, @DonCheadle, is @MarkRuffalo going to get in trouble with @MarvelStudios now!? #InfinityWar #D23expo pic.twitter.com/WR5C1QCBTb

— Good Morning America (@GMA) July 16, 2017