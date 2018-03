Y es que por el incidente ‘Majo’ se lastimó uno de sus tobillos.

“Para los que me preguntaron qué me pasó, me caí de unas escaleras esta mañana y me esguincé el tobillo, pero ya todo bien, ya fui al médico”, expresó la actriz, este fin de semana.

Luego, además, dio un parte de tranquilidad: indicó que su recuperación va tan bien que ya está grabando, de nuevo.

El artículo continúa abajo

“Gracias a todas las personas que me han enviado ‘directs’ con mensajes, con remedios, con ejercicios. Gracias por la preocupación, ¡ya estoy mejor!”, puntualizó ‘Majo’.

Las historias donde la artista cuenta lo que le pasó ya no aparecen en su cuenta, pero Canal RCN las recopiló en esta publicación de Instagram, en la que incluyen el momento en el que a la actriz un compañero la cargó a tuta, luego de su caída.