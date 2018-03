Las dos mujeres confesaron en el programa de La Red de Caracol Televisión que la principal razón de su acercamiento fue Paula, la hija de Martín Elías, ya que la niña “ama” a su abuela y quería verlas juntas.

“Hace poquito se vieron, y se fue (Patricia) y Paula se quedó llorándola. Paula la quiere muchísimo”, dijo Jaimes en el programa.

Acosta, por su parte, contó que su nieta la hace “feliz” ya que cuando la ve se distrae con ella al punto que olvida, por un momento, que Martín ya no está en sus vidas.

Y agregó:

La madre de Martín Elías reconoció que fue ella la que dio el primer paso para la reconciliación, ya que el desequilibrio emocional que sufrió tras la muerte del artista la tenía “enferma”.

Jaimes también aceptó que cometió un error ya que estaba adolorida por la pérdida de su esposo y por eso no midió sus acciones.

Las peleas entre las dos mujeres comenzaron cuando Acosta culpó a Jaimes por la muerte de su hijo. Luego, la acusó de querer “acaparar” los bienes que dejó el cantante.

El choque más fuerte ocurrió cuando Acosta se quejó de que por “venganza” su nuera le había quitado la camioneta Fortuner que su hijo le dio de cumpleaños, en 2014.

La viuda aclaró que no era por un capricho, sino porque el vehículo estaba a nombre del fallecido cantante y por eso debía declararla entre sus bienes.

“Todos los bienes entran en la sucesión, porque si no lo hago, estaría ocultando bienes de Martín, en el proceso no me interesa quedarme con el 75 % que me corresponde por ser la esposa y la mamá de Paula; pero existe una contraparte que está en representación legal de Martincito”, explicó la viuda en su momento.