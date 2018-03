“Tengo claro que no quiero volver a hacer ‘nunca más’ programas de chismes. Aunque estoy muy agradecida y, de hecho, el programa que más amé fue ‘El lavadero’, ese tema lo superé”, dijo Mabel a TVyNovelas, cuando le preguntaron si participaría en algún formato de entretenimiento de los que están al aire.

Luego la presentadora explicó el motivo de su decisión:

“El chisme molesta, muchas personas me cerraron las puertas; el chisme es rico, pero entre amigas. Sé que es duro porque me ha tocado cuando han hablado de mi vida. Uno quiere decir: ‘Óyeme, las cosas no son así, no tienes la versión completa’. Ahora que soy mamá, las cosas me afectan más y soy más sensible con el que está al lado”.

En la revista, además, la interrogaron sobre un posible regreso de Mabel a la televisión, pero ella fue enfática en afirmar que ese medio no le daba lo que sí le han permitido las redes sociales, su actual forma de trabajo.

“Mira (risas)…, mi mánager me tienen prohibido decir que yo cierro las puertas por completo, ¡no podemos! Pero para ser honesta, las redes sociales me han dado una facilidad de vida que… (respira). ¡Yo amo la televisión! A mí me dan un micrófono y una cámara y me ilumino. Es una delicia tener una cantidad de personas, un equipo técnico, ¡juepucha!, es un éxtasis”, expresó la presentadora colombiana, aunque continuó con un pero.

“La televisión demanda mucho tiempo; yo lo comparo con las redes sociales: lo hago desde mi casa como yo quiero, hablando de lo que yo quiera, en mi acento costeño, sin que nadie me diga: ‘Bájale un poquito, maquíllate de esta forma, hoy no te peines así…’. No es que esté hablando mal de la televisión, pero sí me habría gustado que me hubiera dejado ser un poco más como soy”, manifestó.

A esa última parte, Mabel le agregó una aclaración:

“No es que tuviera que actuar [en televisión], pero sí neutralizar el acento, vestirme de acuerdo con el programa. Aquí, en mi casa… ¡no friegue! Tengo toda la libertad del mundo, ¡soy la dueña, la presidenta, la gerente, la de recursos humanos!”.

Estas declaraciones pueden leerse en la pasada edición impresa de TVyNovelas (cuya portada fue la actriz Majida Issa), donde la presentadora también habló de su vida familiar, de sus fotos y proyectos en redes sociales, y de cómo es su día a día en Cali, donde reside con su esposo, el extenista Sebastián Decoud, y sus hijos Mateo (6 años), y Luca (un año).