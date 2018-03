“Con disciplina se obtienen los mejores resultados. 🌟 Gracias por siempre guiarme en este proceso. @medicojuanuribe [experto en medicina deportiva, especialista en reducción de peso graso y moldeamiento corporal]”, escribió Luisa Fernanda W.

Por eso, uno de sus seguidores comentó en la imagen: “¿Con disciplina o cirugía? Jajajaja, operofitness”.

Minutos después, la ‘youtuber’ decidió responderle, incluso, contándole las dos únicas cirugías estéticas que ella dice tener.

El artículo continúa abajo

“¿Cirugía de qué? ¿De senos, nariz? Siempre lo digo sin problema, si me hubiera operado algo más lo diría sin tapujos, estoy muy a favor de las cirugías sin excesos, pero menos mal no he tenido que recurrir a más cirugías, la genética de mi cuerpo salió agradable y, así suene egocéntrico, ¡vivo feliz por eso!”, manifestó la ‘youtuber’, y continuó aclarando que, de todas formas, no descarta operarse otra parte de su cuerpo en el futuro.

“Creo que tengo mucho amor propio, y si el día de mañana decido operarme algo más de una les cuento quién es el doctor. Saludos”, puntualizó.

Esta es la foto en bikini de Luisa Fernanda W, y luego un pantallazo de lo que le dijo su seguidor y lo que ella le contestó.