Eso se aprecia en un video que publicó el mismo Villazón en su cuenta de Instagram, donde menciona que en su ‘show’ hubo “lluvia de billetes”, aunque no aclaró si eran de verdad o de mentira.

Lo cierto es que La F.m. asegura que el papel moneda que le tiraron al cantante era de 50 mil pesos.

En su publicación, Iván también indica que la situación que vivió le hizo recordar al locutor Alvaro Alcides Álvarez, pero no explica la razón.

Hasta el momento se desconoce quién lanzó los billetes y con qué intención lo hizo.

Lo cierto es que la grabación compartida por Villazón lleva más de 42 mil reproducciones y ha generado decenas de comentarios de personas riéndose y haciendo bromas como: “La vaina está maluca…hasta @ivanvillazon peleando el billete… jajaja”.

Mientras tanto otros indicaron: “¿Por qué no estábamos ahí”, y unos más señalaron: “A mí no me cayó ni un billete”.