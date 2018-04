“Ser mamá es algo en lo que pienso un montón. A veces me da mucho afán y a veces no”, contestó Laura en la revista, y luego continuó detallando que aunque no sabe cuándo tendrá hijos cree que será pronto:

“Sé que quiero tener hijos con Santiago. Con él se me despertó esto, pero no sé si sea el momento. Siento que aún tengo mucho por hacer, pero también siento que va a ser pronto, porque desde hace tiempo ando buscándole colegio a mis hijos y este tipo de cosas en las que pienso un montón”.

En sus declaraciones, la protagonista de ‘La ley del corazón’ también recordó que su prometido lleva pidiéndole hijos desde que se conocieron, pero ella no se había sentido segura de querer herederos hasta ahora que, al parecer, se le despertó el instinto maternal.

“Santiago tiene afán desde que me conoció. Está loco por tener hijos desde hace cinco años. Al poco tiempo de estar saliendo conmigo, me salió con el cuento de que nos casáramos. Y yo: ‘¡No, no, no!’ Es que hace cinco años yo era insoportable. No creía en la pareja, ni en la familia, ni en nada de eso”, explicó.

No obstante, en el medio Laura también indicó que una de las cosas que más le han impedido ser madre es la falta de tiempo. Por eso, sabe que si los hijos llegan, es probable que vengan sin mucha planeación:

“Soy consciente de que ser mamá es una experiencia que debe pasarme en algún momento, pero sin pensarlo. Cuando hago ejercicio de planeación, llegó a la conclusión de que no tengo tiempo, en los próximos 10 años, para tener hijos. Así que tiene pasar en el momento que tenga que pasar”.

La entrevista completa, en la que Laura igualmente hizo referencia a las exigencias que hizo para seguir en ‘La ley del corazón’, a la crisis existencial que pasó, al empoderamiento femenino, entre otros temas, puede leerse en la edición impresa #763 de TVyNovelas.