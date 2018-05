Numerosos críticos salieron molestos de la proyección de ‘The House That Jack Built’, por su forma “sádica y vomitiva” en la que el protagonista, un asesino en serie, mata y mutila a mujeres y niños.

This is how quickly the audience clearly out after Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built.’ #Cannes2018 pic.twitter.com/yxZJJww71w

Visiblemente nervioso, el cineasta, que admitió que su “propio infierno es la ansiedad”, declaró que estaba contento de que tanta gente abandonara la sala por no poder soportar las imágenes. “Si usted mata a un niño, esto tiene que ser inquietante”, afirmó.

“Habría sido un gran asesino en serie. Pero tenía suficiente control para no ir en esa dirección. Nunca maté a nadie, pero si lo hiciera sería a un periodista”, aseguró, con una cerveza en la mano, ante un grupo de reporteros, en una mansión de Cannes.

Palma de Oro 2000 por ‘Bailarina en la oscuridad’, Lars von Trier reconoció que tuvo que adentrarse en su lado más oscuro para crear a este asesino: “En todos mis personajes hay algo de mí, pero para Jack es evidente. Cree que es un artista, y yo también”.

En una de las atroces escenas, el asesino acaba mutilando a su novia después de haberla humillado verbalmente.

“¿Por qué siempre es culpa de los hombres?”, dice el criminal, antes de cortarle los senos a la mujer.

Von Trier, acusado por la cantante Björk de acoso sexual, quiso dejar claro que el filme no era una respuesta al fenómeno #MeToo. “El problema (de este movimiento) es que la gente es condenada sin el mínimo juicio”, señaló, negando de nuevo que acosara a la cantante islandesa, protagonista de ‘Bailarina en la oscuridad’.

“Muy herido” por haber sido declarado ‘persona non grata’ en pleno Festival, en 2011, por sus “bromas” sobre Hitler, en la rueda de prensa de ‘Melancolía’, Von Trier dijo que “en Francia había un gran problema con su pasado, ya saben, el gobierno de Vichy, que entregó a judíos” durante la Segunda Guerra Mundial.

“Habría sido mejor si (hubiera bromeado sobre Hitler) en Alemania”, comentó, mientras recordaba que ni Harvey Weinstein había sido declarado ‘persona non grata’ a pesar de las acusaciones en su contra por acoso sexual y violaciones por parte un centenar de mujeres.

Al final, los que se quedaron a ver toda la película, aplaudieron al director durante varios minutos, como se puede ver en el video que compartió el periodista de Variety en su cuenta de Twitter

Nevertheless, #Cannes2018 still gives Lars von Trier a standing ovation after ‘The House That Jack Built.’ As someone sitting near me put it: “They’ll clap for anything.” pic.twitter.com/xa6Hi0t23r

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018